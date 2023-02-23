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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5,9%
11:57 24.02.2023
В январе 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 355,6 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2022 г. в сопоставимых ценах на 5,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 348 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,3% больше, чем в январе предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 29,7 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в январе 2022 г., молока – 177,9 тыс. тонн (на 7% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 28,2 тыс. тонн и по сравнению с январем 2022 г. увеличилось на 4,2%, молока произведено 176,1 тыс. тонн (на 7,2% больше).
На 1 февраля 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 875,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 295,5 тыс. голов. Численность свиней составила 343,7 тыс. голов (на 7,2% больше).
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