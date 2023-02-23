Минпром Беларуси нарастил экспорт в Российскую Федерацию в 2022 году на 50%. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик перед началом заседания итоговой коллегии Министерства промышленности.

"Переориентация экспорта - один из самых главных вопросов, который решала промышленность в прошлом году. И здесь очень хорошие результаты. Если взять по Минпрому, то темп роста экспорта в Российскую Федерацию за прошлый год составил 150%, в страны СНГ - 141%. Причем буквально по всем дружественным странам, странам ЕАЭС достигнута положительная динамика", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства.

Также большое внимание уделяется странам дальней дуги.

"Наша промышленность не просто пережила трудные времена, но крепко встала на ноги и должна в этом году обеспечить выполнение всех доведенных показателей", - подчеркнул заместитель премьер-министра.