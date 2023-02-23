Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2022 году составили 97,6% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 9,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,2%.