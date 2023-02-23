|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 10 МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
09:42 24.02.2023
Научно-технические и инновационные разработки Беларуси в 2023 году будут представлены на 10 международных выставках. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова, выступая с докладом на заседании коллегии ведомства.
«ГКНТ представит коллективные разделы научно-технических и инновационных разработок Беларуси на 10 международных выставках, в том числе на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (Екатеринбург), Китайской международной выставке импорта (Шанхай) и Международной выставке Vietnam Expo», - рассказала Татьяна Столярова, которую цитирует пресс-службе ГКНТ.
Среди планов ГКНТ на 2023 год она назвала разработку нормативно-правовой базы и учреждение новой премии Союзного государства для молодых ученых, старт реализации совместных проектов в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года, развитие экспорта белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции.
Татьяна Столярова отметила, что в прошлом году была активизирована и работа по развитию научно-технического и инновационного сотрудничества со странами дальней дуги. Утверждена Программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы, предусматривающая реализацию 35 совместных научно-технических проектов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.02.2023
Курсы в банках
на 24.02.2023
Конвертация в банках
на 24.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте