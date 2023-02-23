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ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 10 МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ


09:42 24.02.2023

Научно-технические и инновационные разработки Беларуси в 2023 году будут представлены на 10 международных выставках. Об этом сообщила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова, выступая с докладом на заседании коллегии ведомства.

«ГКНТ представит коллективные разделы научно-технических и инновационных разработок Беларуси на 10 международных выставках, в том числе на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (Екатеринбург), Китайской международной выставке импорта (Шанхай) и Международной выставке Vietnam Expo», - рассказала Татьяна Столярова, которую цитирует пресс-службе ГКНТ.

Среди планов ГКНТ на 2023 год она назвала разработку нормативно-правовой базы и учреждение новой премии Союзного государства для молодых ученых, старт реализации совместных проектов в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года, развитие экспорта белорусской наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

Татьяна Столярова отметила, что в прошлом году была активизирована и работа по развитию научно-технического и инновационного сотрудничества со странами дальней дуги. Утверждена Программа белорусско-китайского научно-технического сотрудничества на 2023-2024 годы, предусматривающая реализацию 35 совместных научно-технических проектов.
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