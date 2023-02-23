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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД СОСТАВИЛА 9%
09:23 24.02.2023
За 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,1%, рентабельность продаж – 9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2023 г. составила 4,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,4 млрд рублей, или 8,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 января 2023 г. составила 5,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 10,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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