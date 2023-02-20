ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛИСЬ НА 0,1%

10:45 21.02.2023 Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 99,9%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,5%, промежуточные товары – 99,96%, потребительские товары – 99,1%. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 99,98%, в том числе в растениеводстве – 100,3%, животноводстве – 99,9%.