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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛИСЬ НА 0,1%
10:45 21.02.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 99,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,5%, промежуточные товары – 99,96%, потребительские товары – 99,1%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 99,98%, в том числе в растениеводстве – 100,3%, животноводстве – 99,9%.
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