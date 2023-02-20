Совещание по вопросам повышения эффективности функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-технической экспертиз прошло в Минске под руководством заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяны Столяровой.

Площадкой для обсуждения стала Республиканская научно-техническая библиотека.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди участников – представители государственных заказчиков экспертиз – работники министерств и ведомств, концернов, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома и другие заинтересованные.

В ходе совещания рассмотрен порядок формирования заявочных документов для прохождения экспертизы – особенности, типичные ошибки и практические рекомендации. Участников также проинформировали о планируемых изменениях в законодательстве, регламентирующем функционирование единой системы.

Единая система государственной научной и государственной научно-технической экспертиз представляет собой совокупность административно-управленческих мер и организационно-технических средств, форм и методов организации и проведения указанных экспертиз (в том числе ведомственной научно-технической экспертизы).

Они необходимых для анализа и оценки возможных социальных, экономических и экологических последствий, потенциального экономического и или социального эффекта от реализации мероприятий (заданий, проектов, планов, работ, услуг) в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности, финансируемых за счет государственных средств, а также принятия госорганами решений, связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью.

Функционирование системы, организация и проведение экспертиз обеспечивается Государственным комитетом по науке и технологиям.

Как рассказала в ходе совещания Татьяна Столярова, экспертизу проводит 12 государственных экспертных советов по соответствующим направлениям. Состав ГЭС формируются на паритетной основе из представителей научных организаций Национальной академии наук Беларуси, научных организаций различной ведомственной принадлежности и вузов.

«Проводимая в нашей стране госэкспертиза является трехуровневой. Объект экспертизы поступает на рассмотрение не менее чем 2-м экспертам, далее проходит его рассмотрение на заседаниях секции и бюро ГЭС. По результатам готовиться заключение, которое направляется заказчику. В 2022 году таких проектов было 1040», – проинформировала заместитель председателя ГКНТ.

В 2019 году в Беларуси была создана база экспертов, в которую включено более 3 200 квалифицированных специалистов. Они обеспечивают проведение экспертизы проектов по всем приоритетным направлениям научно-технического и инновационного развития республики.

«Был период, когда проведение госэкспертизы проектов занимало до 60 дней, по отдельным проектам и более. С конца 2018 года ГКНТ запустил в работу информационно-аналитическую систему «Единая Экспертиза», которая позволяет всем участникам экспертизы подключаться с любого места к системе, используя сеть интернет. При этом исключается бумажный документооборот, все документы формируются в системе и пересылаются в электронном варианте, – пояснила Татьяна Столярова. – Это позволило сократить время на формирование и пересылку, появилась возможность контроля госэкспертизы на всех ее этапах. В 2022 году среднее время ее проведения составило 25 дней».

Кроме того, удалось сократить долю объектов экспертизы, получивших отрицательное заключение. Если в 2016 году это показатель по некоторым ГЭС составлял 44,8%; в 2020 году – 22,5%, то в 2022 году – 16,6%. «Очевидно, что принципиальный подход к рассмотрению проектов на ГЭС заставляет исполнителей более аккуратно прорабатывать и готовить проекты на экспертизу. Но тем не менее, проблемные вопросы имеются. Их мы обсуждаем на подобных совещаниях и семинарах», – резюмировала заместитель председателя ГКНТ.