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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 2,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:12 21.02.2023
В январе 2023 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 2,9 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 311,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 136,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 100,7 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 141,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 45,5% от общего ввода по республике.
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