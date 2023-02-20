В январе 2023 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 2,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 311,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 136,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 100,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 141,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 45,5% от общего ввода по республике.