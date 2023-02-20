МИНСК, 21 февраля /ЭКОПРЕСС/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) при проверке ООО «Беловощторг» выявило факт реализации плодоовощной продукции по завышенным ценам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с апреля 2021 г. по декабрь 2022 г. при оптовой поставке в адрес коммерческих организаций республики плодоовощной продукции (свежего картофеля продовольственного, свежего лука репчатого, свежей моркови столовой, свежей свеклы столовой, свежей капусты белокочанной, свежих яблок) общество вместо установленной предельной максимальной надбавки 30% применяло оптовую надбавку до 267,19%.

Экономический суд Гомельской области оштрафовал ООО «Беловощторг» в двукратном размере необоснованно полученной выручки — на 584 216,16 рубля.

Также к административной ответственности привлечено должностное лицо, ответственное за формирование цен.