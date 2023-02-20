В Гродненской области цены на продовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. выросли на 1,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с январем 2022 года на 14,8%.

Непродовольственные товары в январе 2023 г. стали дороже по сравнению с декабрем на 0,4%. За январь 2023 года к уровню января 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 12,7%.

Цены на услуги в январе 2023 г. по сравнению с декабрем увеличились на 1,0%. В январе 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с январем 2022 года на 8,7%.