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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,4%
09:31 21.02.2023
В Гродненской области цены на продовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. выросли на 1,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с январем 2022 года на 14,8%.
Непродовольственные товары в январе 2023 г. стали дороже по сравнению с декабрем на 0,4%. За январь 2023 года к уровню января 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 12,7%.
Цены на услуги в январе 2023 г. по сравнению с декабрем увеличились на 1,0%. В январе 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с январем 2022 года на 8,7%.
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