За 2022 год в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $256,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (78,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (5,8%), Польши (4,7%) и Украины (3,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $197,4 млн, или 77% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2022 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $346,4 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,3% от всех направленных инвестиций), Чехии (1,8%) и Эквадора (1,3%).

На долю прямых инвестиций приходилось 89% всех направленных инвестиций за рубеж.