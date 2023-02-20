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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА 2022 ГОД ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $256,6 МЛН
18:02 20.02.2023
За 2022 год в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $256,6 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (78,7% от всех поступивших инвестиций), Кипра (5,8%), Польши (4,7%) и Украины (3,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $197,4 млн, или 77% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2022 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $346,4 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (92,3% от всех направленных инвестиций), Чехии (1,8%) и Эквадора (1,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 89% всех направленных инвестиций за рубеж.
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