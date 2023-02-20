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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ ПОДКЛЮЧИТЬ «ВИРТУАЛЬНУЮ АТС»


17:15 20.02.2023

МТС предлагает корпоративным клиентам подключить современное решение для бизнеса — «Виртуальную АТС».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, технология заменяет в офисе классическую АТС, объединяя мобильные телефоны и компьютеры в единую телефонную сеть.

Специалисты МТС отметили главные преимущества «умной» телефонии:

Многоканальный номер позволяет одновременно принимать входящие звонки клиентов. При необходимости компания может увеличить число линий для вызовов без покупки и установки специального оборудования. Достаточно обратиться к специалистам МТС.

Голосовое приветствие — это визитная карточка любой компании. Текст приветствия может быть различным в рабочие и выходные дни. Еще одно преимущество данной опции — поможет направить клиента в необходимый отдел или соединить с сотрудниками кол-центра.

Переадресация звонков. Функция распределяет входящие звонки между сотрудниками, автоматически анализируя рабочее и нерабочее время. Если клиент звонит в компанию несколько раз в течение суток, интеллектуальный алгоритм направит его на номер сотрудника, с которым клиент общался ранее.

Интеграция с CRM позволяет хранить историю взаимодействия с клиентами: в CRM создается его карточка, и при звонке у менеджера есть вся необходимая информация об обращениях. «Виртуальная АТС» от МТС поддерживает интеграцию с системами «Битрикс24» и amoCRM, а также позволяет провести интеграцию по API со сторонними CRM-программами.

Контроль звонков. Функция фиксирует все пропущенные звонки, контролирует работу кол-центра и загруженность менеджеров. Аудиозапись разговоров позволяет совершенствовать качество обслуживания клиентов и решать спорные ситуации. Обработка пропущенных звонков позволяет не потерять клиентов: уведомления о неотвеченных вызовах могут приходить в Telegram или на e-mail.

«Виртуальная АТС» от МТС помогает компаниям организовать современный многофункциональный кол-центр. Для его запуска нет необходимости проводить отдельную телефонную линию или покупать специальную технику. Все необходимое ПО и оборудование находится у оператора в «облаке», которое обслуживается круглосуточно. При подключении сервиса первые 7 дней предоставляются бесплатно.
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