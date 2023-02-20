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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ НАЧАЛ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ГОССТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2024 ГОД
16:59 20.02.2023
Госстандарт начал формирование проекта Плана государственной стандартизации на 2024 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, предложения-заявки от республиканских органов госуправления, а также организаций, не подчиненных им (предложения по разработке, внесению изменений, пересмотру государственных (межгосударственных) стандартов и (или) проверке их научно-технического уровня), принимаются до 1 апреля 2023 г.
Ознакомиться с требованиями к подготовке предложений-заявок в проект Плана государственной стандартизации на 2024 г. можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
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