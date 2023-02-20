Прокуратура Гродно выявила факты несвоевременной выплаты заработной платы 9 сотрудникам одной из организаций города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в результате нарушения сроков выплаты заработной платы у предприятия с июня 2022 года образовалась задолженность в размере 7,3 тыс. рублей.

Поскольку нарушение причинило существенный вред правам и законным интересам граждан, прокурор Гродно по результатам проверки вынес директору организации предписание с требованием исполнить свои обязательства.