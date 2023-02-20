Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 99%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе в растениеводстве индекс цен составил 99,7%, животноводстве – 98,9%.

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 99,3%, в том числе на инвестиционные товары – 99,6%, промежуточные товары – 99%, потребительские товары – 100%.