За последние семь дней число объявлений в базе Realt подросло на 2%: с 16,8 до 17,1 тысячи.

Как пишет Realt.by, среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 16% из них, средний размер скидки варьировался от $420 до $1000. В то же время в 2% объявлений цены увеличились — от $840 до $2350.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю, с 13 по 20 февраля, не изменился и по-прежнему составляет $1255. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1500, что на 0,7% больше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат увеличилось во всех сегментах. В основном база пополнилась за счет 4- и 3-комнатных квартир (плюс 7% и 3,5% соответственно).

Среди районов наиболее заметный рост количества предложений наблюдался в Октябрьском и Партизанском районах. Снижение — в Центральном и Московском.

В разрезе числа комнат динамика средних цен была разнонаправленной. Существеннее всего стоимость метра за неделю изменилась у 1-комнатных (+0,8%) и 4-комнатных квартир (-0,8%).

Среди районов города наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Центральном (+2%) и Московском (+1.3%) районах. Наибольшее снижение — в Партизанском (-1%). В остальных районах средние цены квадрата изменились в пределах +/-0,5%.