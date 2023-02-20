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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ИНФЛЯЦИЮ В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА НА УРОВНЕ 8%
14:15 20.02.2023
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует инфляцию в Беларуси по итогам 2023 года на уровне 8%.
Как отмечается в обзоре аналитиков банка, инфляция в Беларуси составила 12,0% г/г по итогам января 2023 г. после 12,8% г/г в декабре.
«Годовая инфляция в стране продолжила снижаться под влиянием эффектов контроля за ценами и слабого потребительского спроса», - поясняют аналитики.
Они ожидают дальнейшее замедление годового темпа роста цен. Во втором квартале показатель может снизиться до уровней ниже 4% г/г.
«Вместе с тем к концу года годовая инфляция, скорее всего, ускорится на фоне восстановления внутреннего спроса и исчерпания дезинфляционного влияния ценового регулирования. Наш базовый прогноз https://eabr.org/upload/iblock/cb2/EDB-Macroeconomic-Outlook-2023_rus.pdf инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — 8%», - говорится в сообщении ЕАБР.
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