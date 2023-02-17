В СЭЗ «Минск» 17 февраля зарегистрирован новый резидент – общество с ограниченной ответственностью «Карвалио».

Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие займется реализацией инвестиционного проекта по созданию производства мебели и ее элементов, деревянных и металлических строительных конструкций и столярных изделий. Современное мебельное производство обеспечит комплексное и рациональное использование древесины и производство востребованной продукции на территории СЭЗ «Минск».

Реализация проекта предусматривает строительство объекта на земельном участке площадью 1,5 га в районе города Фаниполя Минской области. На новом предприятии будет создано более 50 рабочих мест. Удельный вес экспортных поставок составит не менее 80%.