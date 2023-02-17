В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 101%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с январем 2022 года на 12,3%.

Цены на непродовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. не изменились. За январь 2023 года к уровню января 2022 года цены увеличились на 13,9%.

Цены на услуги в январе 2023 г. подросли по сравнению с декабрем 2022 года на 0,8%. За январь 2023 года услуги подорожали по сравнению с январем 2022 года на 8,8%.