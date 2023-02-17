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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,0%
13:04 20.02.2023
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 101%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с январем 2022 года на 12,3%.
Цены на непродовольственные товары в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. не изменились. За январь 2023 года к уровню января 2022 года цены увеличились на 13,9%.
Цены на услуги в январе 2023 г. подросли по сравнению с декабрем 2022 года на 0,8%. За январь 2023 года услуги подорожали по сравнению с январем 2022 года на 8,8%.
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