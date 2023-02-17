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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 92,0 МЛН РУБЛЕЙ
12:58 20.02.2023
На 1 февраля 2023 года на налоговом учете Витебской области состояло 14569 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет более 92,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 35. При этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 8,9%.
Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 30,6%.
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