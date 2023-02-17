На 1 февраля 2023 года на налоговом учете Витебской области состояло 14569 организаций негосударственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет более 92,0 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 35. При этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 8,9%.

Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 30,6%.