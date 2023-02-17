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ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТЫРЕ СТАДИОНА ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023 ГОДУ
12:15 20.02.2023
Четыре стадиона планируют построить в Гомельской области в 2023 году. Об этом рассказал председатель облисполкома Иван Крупко.
В области строятся новые спортивные объекты, действующие реконструируются и модернизируются, становятся более комфортными, доступными и удобными.
"В прошлом году мы ввели много спортивных объектов. Один из знаковых - ледовая арена в Жлобине", - напомнил чиновник.
В нынешнем году выделен полный объем финансовых средств для ледовой арены в Светлогорске.
"Мы введем ее в декабре 2023-го. Это позволит развивать новые виды спорта - фигурное катание, хоккей - и для Светлогорска, и для районов, которые прилегают к нему", - подчеркнул глава региона.
"Мы построим четыре стадиона: в Лельчицах, Наровле, Корме и Ельске", - перечислил он.
В планах этого года также строительство плавательного бассейна в Гомеле.
"В Мозыре на день города откроем большой спортивный комплекс - арену для игровых видов спорта с возможностью посещения более 2 тыс. человек", - добавил Иван Крупко.
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