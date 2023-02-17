Четыре стадиона планируют построить в Гомельской области в 2023 году. Об этом рассказал председатель облисполкома Иван Крупко.

В области строятся новые спортивные объекты, действующие реконструируются и модернизируются, становятся более комфортными, доступными и удобными.

"В прошлом году мы ввели много спортивных объектов. Один из знаковых - ледовая арена в Жлобине", - напомнил чиновник.

В нынешнем году выделен полный объем финансовых средств для ледовой арены в Светлогорске.

"Мы введем ее в декабре 2023-го. Это позволит развивать новые виды спорта - фигурное катание, хоккей - и для Светлогорска, и для районов, которые прилегают к нему", - подчеркнул глава региона.

"Мы построим четыре стадиона: в Лельчицах, Наровле, Корме и Ельске", - перечислил он.

В планах этого года также строительство плавательного бассейна в Гомеле.

"В Мозыре на день города откроем большой спортивный комплекс - арену для игровых видов спорта с возможностью посещения более 2 тыс. человек", - добавил Иван Крупко.