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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 655,6 МЛН РУБЛЕЙ
12:02 20.02.2023
В консолидированный бюджет Минской области за январь 2023 года поступило 655,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 273,8 млн рублей, в местные бюджеты – 381,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 69,3% бюджет сформирован за счет пяти основных источников: налога на добавленную стоимость – 187,9 млн рублей, или 28,7% в доходах консолидированного бюджета, подоходного налога – 146,7 млн рублей (22,4%), экологического налога (включая налог за добычу) – 57,3 млн рублей (8,7%), налога при упрощенной системе налогообложения – 34,0 млн рублей (5,2%), акцизов – 28,7 млн рублей (4,4%).
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