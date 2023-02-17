В Беларуси оптимизировано около 650 административных процедур. Об этом заявил председатель правления Банка развития Александр Егоров на заседании Наблюдательного совета, на котором рассматривались основные результаты работы Агентства сервисизации и реинжиниринга.

«Агентством сервисизации и реинжиниринга совместно с Министерством экономики были рассмотрены все административные процедуры для юридических лиц – порядка 650 административных процедур были переработаны, сделаны процессные карты по тому, как эти процедуры должны выглядеть в упрощенном виде. Сейчас должны быть подготовлены нормативно-правовые акты, которые позволят сделать новые рабочие схемы», – сказал Александр Егоров.

Он отметил, что параллельно агентство занимается рассмотрением административных процедур для физических лиц. Ему даны полномочия по реинжинирингу этих процедур.

Помимо этого, велись пилотные проекты по направлениям отчетности сельхозпредприятий и бюджетных организаций.

«Работы были успешно завершены. В этом году приняты два постановления по запуску системы АИС «Отчет», в которую будет вноситься информация о работе сельхозорганизаций и о численности сотрудников бюджетных организаций. Сопровождать эти информационные системы будет агентство в рамках поручения премьер-министра», – добавил Александр Егоров.

Кроме того, проведена работа по цифровизации 10 наиболее популярных процедур для юридических и физических лиц.

«Результатом работы стало то, что полностью отработаны новые процессы – как в цифре должны выглядеть эти административные процедуры. Почти полностью данные процессные карты согласованы с государственными органами. Теперь стоит вопрос о выделении финансирования для цифровизации, доработки баз данных для того, чтобы к концу 2023 года полностью эти процедуры перевести в цифровой вид», – сообщил Александр Егоров.

По его словам, для юридического лица сокращение административных процедур означает сокращение сроков, а также походов в государственные органы.

«В идеале мы хотим добиться того, чтобы юридическое лицо, один раз обратившись в госорган, в короткий период времени смогло получить то, что хочет в рамках административной процедуры и без дополнительных документов», – обратил внимание председатель правления.

Агентство сервисизации и реинжиниринга призвано существенно ускорить проводимую в стране работу по снижению административной нагрузки в целом посредством дальнейшей оптимизации административных процедур, а также будет способствовать их скорейшей цифровизации. В конце прошлого года правительство скорректировало положение о его деятельности, уточнив тем самым цели и задачи. В частности, перечень задач дополнен унификацией и цифровизацией процессов управления проектами. Кроме того, агентство должно создавать и вести не только реестры метаданных и электронных сервисов, но и реестр нормативно-справочной информации. Он представляет собой структурированную информацию о классификаторах и справочниках, используемых в информационных ресурсах.