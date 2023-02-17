На заседании коллегии Комитета государственного контроля подведены итоги работы ведомства за 2022 год и определены основные направления на 2023 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, в 2022 году госконтролерами проведено 454 проверки, 909 мониторингов, по материалам которых субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков (процент исполнения рекомендаций по итогам мониторингов увеличился с 80,4% в 2021 году до 87% в 2022 году). Проведено 34 аудита эффективности.

По итогам контрольно-аналитических мероприятий взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства денежных средств и материальных ценностей на сумму 574,8 млн рублей (в 2,1 раза больше, чем в 2021 году). Сэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму 580,8 млн рублей.

Значительное внимание уделялось контролю на потребительском рынке. Проверено около 3 тыс. торговых объектов, в каждом пятом выявлены факты завышения цен. За грубые нарушения законодательства (завышение цен, антисанитария, продажа просроченных товаров) приостанавливалась деятельность более 40 торговых объектов.

Активная работа по наведению порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства позволила снизить за последние 2 года число долгостроев на 72%. Из 4,5 тыс. таких объектов, которые были на начало 2021 года, осталось чуть больше 1,2 тыс. В конце прошлого года по фактам нарушений законодательства при работе с долгостроями возбуждено 7 уголовных дел.

В 2022 году КГК акцентировал внимание на сфере животноводства. По фактам бесхозяйственности и нарушений ветеринарно-санитарных правил к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 4 тыс. должностных лиц и работников предприятий, в том числе 31 председатель райисполкома.

По результатам проверок, проведенных органами госконтроля, в правоохранительные органы направлено 1255 материалов, по которым возбуждено 653 уголовных дела.

Органами финансовых расследований выявлено 644 преступления, в том числе 296 – относящихся к категории тяжких.

Особое внимание уделялось выявлению преступлений по фактам уклонения от уплаты налогов, а также выплаты заработной платы «в конвертах» (выявлено 185 и 64 преступления соответственно). В результате принятых мер отмечается значительное сокращение количества коммерческих организаций, у которых расчетная среднемесячная заработная плата ниже минимального уровня (если в 2020 году удельный вес таких организаций составлял около 30% от общего количества, то за 9 месяцев 2022 года – 1,5%).

С использованием информации Департамента финансового мониторинга в 2022 году применено финансовых санкций на сумму 92,8 млн. руб., выявлено 356 преступлений.

В планах Комитета госконтроля на 2023 год – жесткий контроль за расходованием бюджетных средств и средств государственных предприятий, включая осуществление государственных закупок.

Продолжится контроль в основных отраслях экономики и социальной сферы. Усилия органов госконтроля будут сосредоточены на выявлении масштабных схем по уклонению от уплаты налогов, пресечении необоснованного посредничества, а также коррупционных проявлений.