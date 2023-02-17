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ЭКОНОМИКА РБ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА СПОСОБСТВОВАТЬ ПОЯВЛЕНИЮ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВ - МИНЭКОНОМИКИ
10:46 20.02.2023
Модернизация должна способствовать появлению востребованных на рынке продуктов. Об этом заявил 17 февраля 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе посещения Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Александр Червяков посетил ОАО «Молочные горки» и ИООО «Горецкий пищевой комбинат», где провел встречу с трудовыми коллективами предприятий.
Обсуждались результаты работы предприятий, перспективы наращивания выпуска и сбыта продукции, уровень зарплаты. В свою очередь, работники поднимали вопросы ценообразования, трудоустройства, доступности жилья. Большой интерес вызвало обсуждение предоставления арендного жилья и его последующий выкуп.
Рабочий день главы экономического ведомства продолжился в Дрибинском и Шкловском районах. Александр Червяков в ходе встреч с председателями райисполкомов обсудил результаты социально-экономического развития регионов.
Министр ознакомился с ходом реализации инвестпроекта по производству санитарно-гигиенических бумаг на Шкловской фабрике «Спартак» в рамках выполнения поручения «Один район-один проект».
Александр Червяков также посетил РУП «Завод газетной бумаги», где реализуется импортозамещающий и экспортоориентированный проект по освоению и выпуску офсетной, мелованной, этикеточной бумаги.
«Результатом модернизации должно стать появление востребованных на рынке продуктов с высокой добавленной стоимостью. Благодаря доработке технологической схемы производства появится возможность производить именно тонкую офсетную бумагу. Очень важно, что сырье тоже получают у нас, на Светлогорском ЦКК. Таким образом, создается новая устойчивая кооперационная цепочка глубокой переработки древесины в высокомаржинальные продукты. Значительный эффект от этих проектов ожидаем не только для конкретного предприятия, но и для целлюлозно-бумажной отрасли и экономики страны в целом», - подчеркнул руководитель министерства.
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