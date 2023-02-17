Розничный товарооборот в январе 2023 г. составил 5,3 млрд рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,4 рубля против 16,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,6% розничного товарооборота республики, в январе 2023 г. составил 5 млрд рублей, или 97,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2023 г. составил 10,3 млрд рублей, или 79% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2023 г. составил 359,5 млн рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2022 г.