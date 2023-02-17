ЭКОНОМИКА РБ

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАНО БОЛЕЕ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ

09:52 20.02.2023 За январь 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 1 289,4 тыс. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 288,2 тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 997,6 тыс. рублей, изъято из касс 3,6 тыс. рублей наличных денежных средств.