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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ПРИНУДИТЕЛЬНО ВЗЫСКАНО БОЛЕЕ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
09:52 20.02.2023
За январь 2023 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано 1 289,4 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 288,2 тыс. рублей, со счетов их дебиторов списано 997,6 тыс. рублей, изъято из касс 3,6 тыс. рублей наличных денежных средств.
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