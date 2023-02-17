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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО "МЗКТ" ЗАВЕРШИЛО РАЗРАБОТКУ НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО ГРУЗОВИКА
09:41 20.02.2023
ОАО "МЗКТ" полностью завершило разработку нового гражданского грузовика МЗКТ-450330 и готово к его серийному выпуску. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома.
Согласно информации, новый полноприводный автомобиль разработан на основе тактического грузовика МЗКТ-550130, который стал развитием армейского МЗКТ-500200 (выпускается серийно с 2015 года и поставляется для нужд Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, МВД и других органов госуправления Беларуси).
МЗКТ-450330 рассчитан на полную массу 10.300 кг, которая почти идеально распределяется по осям: 5000 кг – на переднюю, 5300 кг – на заднюю.
Грузоподъемность новинки – 3000 кг. Автомобиль оснащен 220-сильным турбодизелем и механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Первые автомобили этой серии уже переданы заказчику ГПО "Белэнерго".
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