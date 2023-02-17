В Беларуси грузооборот в январе 2023 г. составил 5,5 млрд тонно-километров, или 67% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот в январе 2023 г. составил 1632 млн пассажиро-километров, или 115,4% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 128,1 млн. человек, или 103,5% к январю 2022 г.

Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены.