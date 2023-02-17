Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси за январь 2023 года в текущих ценах составил 15,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95% к уровню января 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе 2023 г. по отношению к январю 2022 г. составил 110,5%.