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ЭКОНОМИКА РБ
ПАДЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ УСКОРИЛОСЬ ДО 5%
18:01 17.02.2023
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси за январь 2023 года в текущих ценах составил 15,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95% к уровню января 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе 2023 г. по отношению к январю 2022 г. составил 110,5%.
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