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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» ПО ПРОКАТУ СТРОЙОБОРУДОВАНИЯ


17:57 17.02.2023

Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Прокат строительного оборудования».

Как сообщает ведомство, оно поможет открыть свое дело с вложениями, на старте не превышающими 5000 рублей.

С весны по осень в Беларуси традиционно наблюдается бум ремонтных работ. Многие становятся строителями только на время, чтобы отремонтировать свои квартиры или построить дома. Это ниша для услуг аренды специального строительного инструмента. Для организации такой деятельности понадобится собственное оборудование. Дополнительными конкурентными преимуществами могут стать возможность доставки инструмента и наличие веб-сайта с информацией о наличии инструментов, стоимости аренды и правилах предоставления.

Предлагаемое решение разработано предпринимателями, имеющими практический опыт в создании и развитии подобного дела. Благодаря их рекомендациям можно правильно внедрить различные бизнес-модели, подготовить юридическую и бухгалтерскую основу для открытия и ведения своего дела, грамотно провести анализ работы конкурентов и маркетинговую кампанию, повысить эффективность своей деятельности.

Представленное «коробочное решение» традиционно состоит из четырех тематических блоков: «Бизнес-моделирование», «Юриспруденция», «Финансовая модель» и «Маркетинг», касающихся основных вопросов грамотного запуска и развития собственного дела.

Всего в рамках совместного проекта ПРООН и Минэкономики «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого ЕС, предусмотрено к разработке 20 типовых «коробочных решений» для открытия и развития своего дела в Беларуси. «Прокат строительного оборудования» является семнадцатым. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
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