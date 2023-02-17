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ЭКОНОМИКА РБ


БИЗНЕСМЕНА ИЗ ПОЛОЦКА ОБВИНЯЮТ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И СОКРЫТИИ ВЫРУЧКИ


17:11 17.02.2023

Комитет госконтроля с участием налоговых органов Витебской области и при силовой поддержке ОМОН Витебского облисполкома пресек незаконную деятельность владельца многочисленных объектов недвижимости, связанную с уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, для незаконной минимизации налогов бизнесмен организовал на территории Новополоцка и Полоцка регистрацию подконтрольных субъектов хозяйствования (трех индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц), применяющих специальный режим налогообложения, а впоследствии искусственно распределял между ними получаемую выручку от сдачи имущества в аренду. В результате предприниматель не доплатил более 420 тыс. рублей налогов.

Кроме того, им были выведены с расчетного счета предприятия и обналичены через личный карт-счет денежные средства в сумме 3,4 млн рублей. При этом с данных сумм не был уплачен подоходный налог в размере 320 тыс. рублей.

В КГК утверждают, что также была предпринята попытка легализовать часть доходов, добытых преступным путем.

В отношении бизнесмена и 6 соучастников Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области возбуждены 3 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, и легализации средств, полученных преступным путем.

Проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых.

Наложен арест на имущество подозреваемых: 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв. м. и общей стоимостью не менее 92 млн евро, в том числе 24 торговых центра, коттеджи, квартиры, автомобили люксового сегмента.
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