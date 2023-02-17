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ЭКОНОМИКА РБ


В 2023 ГОДУ В ЛЕСХОЗАХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ВЫРАСТИТЬ 33 МЛН ШТУК СТАНДАРТНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА


16:53 17.02.2023

В 2023 году в лесхозах Гродненской области планируют вырастить 33 млн штук стандартного посадочного материала. Об этом сообщил генеральный директор Гродненского ГПЛХО Михаил Игнатик.

По его словам, из них 555 тысяч - с закрытой корневой системой.

Михаил Игнатик проинформировал, что в 2022 году все задания по созданию лесов, установленные Государственной программой «Белорусский лес», лесохозяйственными учреждениями области выполнены в полном объеме.

«Лесовосстановление и лесоразведение проведены на общей площади 4529 га (113,2% к годовому заданию), в том числе за счет посева и посадки леса заложено 3824 га новых лесов (111,2% к годовому заданию). Лесные культуры селекционным посевным и посадочным материалом созданы на площади 2324 га (122,3% к годовому заданию). Доля лесных культур, созданных селекционным посевным и посадочным материалами, составила 60,8%», - озвучил цифры Игнатик.
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