ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД» СТАРТОВАЛО В НЕСВИЖЕ


16:45 17.02.2023

Тринадцать белорусских городов уже оцифровали свою инфраструктуру с помощью приложения «Мой город».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», в феврале мобильная платформа стала доступна жителям Несвижа.

В приложении представлена самая нужная информация: события города, важные новости, акции, скидки, опросы. Свои аккаунты на ресурсе имеют практически все организации района. Они структурированы по видам деятельности: администрация города, активный отдых и туризм, здоровье и спорт, образование. Главная особенность платформы – это возможность обратной связи со всеми участниками проекта. Горожане смогут записаться на прием в городской исполнительный комитет, госучреждение или школу, узнать режим работы магазинов и кафе, вызвать аварийную бригаду, забронировать столик в кафе, запланировать визит в салон красоты или на СТО.

Инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан. Старт пилотному проекту дан в феврале 2021 года в Полоцке.

Приложение доступно для скачивания на Android и iOS.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2023
валюта курс
EUR 2.9944
USD 2.7982
RUB 3.7649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0029 +0.0133
USD 2.8122 +0.014
RUB 3.7617 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9870 2.9970
USD 2.8000 2.8090
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0680
EUR/RUB 79.2000 105.0000
USD/RUB 74.3000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте