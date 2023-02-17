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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ГОРОД» СТАРТОВАЛО В НЕСВИЖЕ
16:45 17.02.2023
Тринадцать белорусских городов уже оцифровали свою инфраструктуру с помощью приложения «Мой город».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», в феврале мобильная платформа стала доступна жителям Несвижа.
В приложении представлена самая нужная информация: события города, важные новости, акции, скидки, опросы. Свои аккаунты на ресурсе имеют практически все организации района. Они структурированы по видам деятельности: администрация города, активный отдых и туризм, здоровье и спорт, образование. Главная особенность платформы – это возможность обратной связи со всеми участниками проекта. Горожане смогут записаться на прием в городской исполнительный комитет, госучреждение или школу, узнать режим работы магазинов и кафе, вызвать аварийную бригаду, забронировать столик в кафе, запланировать визит в салон красоты или на СТО.
Инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан. Старт пилотному проекту дан в феврале 2021 года в Полоцке.
Приложение доступно для скачивания на Android и iOS.
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