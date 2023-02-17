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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ-БАНКРОТАХ СНИЖАЕТСЯ
16:28 17.02.2023
Задолженность по зарплате в организациях-банкротах снижается. Об этом заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.
В 2022 году Департамент по санации и банкротству Минэкономики последовательно вырабатывал системные меры по снижению задолженности по заработной плате, возникшей до вхождения организаций в банкротство.
В итоге количество организаций с просроченной задолженностью по зарплате в 2022 году снизилось с 17 до 4, выплачена задолженность по заработной плате более 1000 работникам на общую сумму свыше 2,5 млн рублей, в том числе в полном объеме в 13-ти организациях-банкротах.
«Обеспечение фонда оплаты труда источниками выплаты в организациях-банкротах – тема номер один рабочих совещаний антикризисных управляющих, территориальных органов по санации и банкротству, госорганов. Мы постоянно анализируем информацию о наличии имущества, денежных средств, неотложных платежах и дебиторской задолженности по каждому предприятию-банкроту. Данный подход позволяет формировать финансовые потоки таким образом, чтобы люди получили свои честно заработанные деньги», – подчеркнул Юрий Тараканов, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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