БГУ представит 14 разработок на выставке научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная – регионы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, первым областным городом, где будет презентована экспозиция, станет Гомель. Мероприятие пройдет 16-19 февраля (ул. Юбилейная, 52, Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике).

В экспозицию университета войдут достижения ученых и исследователей вуза в области космического машиностроения, IT-технологий и робототехники, фармации и медицины. Это ветеринарные и биопрепараты для защиты и стимуляции роста растений, медицинское оборудование, фитосоли, аэрокосмические и информационные технологии и др.

В числе разработок представлены противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первый препарат применяется при удалении опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются для локальной химиотерапии опухолей желудка и головного мозга соответственно.

Кроме того, в числе экспонатов университета съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок, которые сохраняют вкус, аромат, эстетичный внешний вид продуктов в течение длительного времени.

В списке экспонатов БГУ также макет университетского наноспутника «BSUSat-2», многофункциональный измерительный комплекс Alma-Meter, медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М» для лечения онкологических заболеваний внутренних органов и др.

Напомним, региональная выставка является продолжением масштабной экспозиции достижений белорусской науки «Беларусь интеллектуальная», которая прошла в Минске с 20 по 27 января. Планируется, что в течение двух месяцев представленные разработки увидят во всех областных центрах.

Организатором выставки выступает Национальная академия наук Беларуси.