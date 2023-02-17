ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» начало сборку 220-тонного самосвала с двигателем Коломенского завода (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с марта самосвал будет основательно протестирован на территории предприятия, после чего отправится на эксплуатационные испытания в реальный карьер.

Коломенский завод специально для БЕЛАЗа разработал новый двигатель мощностью 1700 кВт, который предназначен для карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. По своим основным характеристикам он соответствует лучшим мировым аналогом: имеет большой ресурс работы и не требует больших затрат на техническое обслуживание ремонт.

По предварительным договоренностям, в текущем году Коломенский завод поставит на БЕЛАЗ еще 20 двигателей.

БЕЛАЗ непрерывно внедряет инновационные технологии в продукцию и развитие компании в целом, активно развивает сотрудничество с машиностроительными заводами Российской Федерации. С Коломенским заводом БЕЛАЗ сотрудничал и ранее. В период с 1982 по 2006 годы предприятием было поставлено 390 двигателей для карьерных самосвалов грузоподъемностью 180 т и 220 т.