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ЭКОНОМИКА РБ


НЦИС ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА»


14:43 17.02.2023

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) 23 февраля проведет обучающий курс «Авторское право и смежные права».

Курс рассчитан на 8 часов (один день) и включает темы:

система государственного управления Республики Беларусь в области интеллектуальной собственности;

законодательство в области авторского права и смежных прав;

международное сотрудничество в сфере защиты авторского права и смежных прав;

авторское право: сфера охраны; возникновение прав; личные неимущественные и имущественные права; исключительное право; право на авторское вознаграждение; сроки действия авторского права; переход произведения в общественное достояние; случаи свободного использования произведений; правовой режим охраны отдельных категорий произведений (соавторство, производные произведения, составные произведения, служебные произведения, аудиовизуальные произведения, компьютерные программы);

смежные права: сфера охраны; возникновение прав; права на исполнение; исключительное право на фонограмму; исключительное право на передачи организаций эфирного и кабельного вещания; сроки действия смежных прав; случаи свободного использования объектов смежных прав;

переход и передача прав: договор уступки исключительного права; лицензионный договор; открытые лицензии; договор о создании и использовании объектов авторского права или смежных прав;

коллективное управление имущественными правами авторов и иных правообладателей в Республике Беларусь: система коллективного управления имущественными правами; организации по коллективному управлению имущественными правами; регулирование коллективного управления имущественными правами; отношения организаций по коллективному управлению с авторами и иными правообладателями; организация сбора, распределения и выплаты вознаграждения; регистрация произведений, учет авторов и их наследников; виды и содержание договоров, заключаемых с авторами и пользователями;

защита авторского права и смежных прав: понятие нарушения прав интеллектуальной собственности и формы их защиты; гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение авторского права и смежных прав; нарушения личных неимущественных и имущественных прав; порядок рассмотрения гражданских дел по спорам в области авторского права и смежных прав; гражданско-правовые способы защиты авторского права и смежных прав; практика рассмотрения споров в области авторского права и смежных прав Верховным Судом Республики Беларусь.

По завершении курса слушателям выдается сертификат об обучении установленного Министерством образования Республики Беларусь образца.

Заявки на обучение принимаются до 21 февраля через форму на сайте.
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