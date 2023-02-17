В белорусских магазинах появились кальмар и мидии в чесночном соусе и с овощами. Уникальные для рынка новинки начала выпускать компания BREMOR.

Морепродукты в соусе можно использовать как перекус или основное блюдо на ужин.

Среди новинок – чилийские мидии с базиликом в чесночном соусе и с овощами в соусе. Мидии приготовлены строго по технологии: нежные и мягкие, с привычной текстурой. Технологи исходили из популярных вкусовых сочетаний мидий. Примером послужили рецепты средиземноморской кухни, где распространены блюда из морепродуктов с овощами и соусами.

Еще одна новинка – кальмар в чесночном соусе. В основе – сочные кусочки кальмара в нежном сливочном соусе с тонким ароматом чеснока. Такое сочетание просится на бутерброды – тосты с кальмаром можно подать как на завтрак, так и на праздничный стол. Также кальмар в чесночном соусе может быть полноценным перекусом или дополнением к готовому блюду, к примеру, пасте и ризотто.

«Много лет категория морепродуктов формировалась двумя сегментами – морепродукты в заливке и в масле. Мы впервые запустили новую линейку, сформировав тем самым новый сегмент на рынке – морепродукты в соусе. Среди отличий – удачное вкусовое решение и приемлемая цена. Кроме того, в готовом виде морепродукты проще использовать в повседневном рационе. Их можно взять в офис или перекусить дома, когда нет времени готовить. Также они открывают широкие возможности для тех, кто любит готовить: скажем, в пасте с морепродуктами, ризотто, сэндвичах и других блюдах», – пояснила замдиректора по маркетингу компании BREMOR Олеся Елина.

Кальмар и мидии в соусе или овощами уже можно найти в магазинах по всей стране. Цена за 150 грамм – ниже 3 рублей. Новинки выпускают в вакуумной упаковке, а фасовка удобна для разового потребления.