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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОБСУДИЛО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЯНДЕКС ЦЕНЫ И «СПРАВЕДЛИВУЮ» КОНКУРЕНЦИЮ
14:03 17.02.2023
Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов встретился с представителями группы компаний «Яндекс». Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ.
«В ходе встречи обсудили реалии и перспективы правового регулирования услуг такси, ценообразование на этом рынке, вопросы обеспечения справедливых конкурентных условий работы цифровых сервисов на рынке нашей республики», - говорится в сообщении.
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