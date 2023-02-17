ЭКОНОМИКА РБ

МАРТ ОБСУДИЛО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ЯНДЕКС ЦЕНЫ И «СПРАВЕДЛИВУЮ» КОНКУРЕНЦИЮ

14:03 17.02.2023 Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов встретился с представителями группы компаний «Яндекс». Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ. «В ходе встречи обсудили реалии и перспективы правового регулирования услуг такси, ценообразование на этом рынке, вопросы обеспечения справедливых конкурентных условий работы цифровых сервисов на рынке нашей республики», - говорится в сообщении.