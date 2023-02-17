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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 50 ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ-2022»
13:50 17.02.2023
Более 50 видов продукции Гомельской области стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь-2022». Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Отмечается, что победителей выбирали сами потребители в нескольких номинациях.
Лучшими продовольственными товарами в регионе признаны рапсовое масло «Домашнее» Гомельского жирокомбината, ириски «Красного мозырянина», молочный шоколад с фундуком фабрики «Спартак», колбаса «Кремлевская» Гомельского мясокомбината, сливочное масло Октябрьского молочного завода, сметана «Мозырская» 19%, сыр «Пармезан lux» delicate ОАО «Милкавита», сгущенка «Егорка» Рогачевского МКК.
В номинации «Новинка года» лауреатом стала линейка творожных сыров «Кремчиз» торговой марки Bonfesto Туровского молочного комбината.
В своей номинации победил в конкурсе мужской костюм гомельской фабрики Comintern.
Всего за время проведения опроса было получено 37 244 голоса потребителей. При этом каждый смог принять участие в голосовании только один раз.
Теперь организации-лауреаты смогут разместить логотип конкурса на упаковке своих товаров.
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