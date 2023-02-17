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ЭКОНОМИКА РБ
ГПО «МИНСКСТРОЙ» ПРИСТУПИЛО К КАПРЕМОНТУ НА 27 ЖИЛЫХ ОБЪЕКТАХ СТОЛИЦЫ
13:10 17.02.2023
Организации ГПО «Минскстрой» приступили к капитальному ремонту на 27 жилых объектах во Фрунзенском, Центральном, Советском, Заводском и Партизанском районах столицы.
Как сообщает Telegram-канал предприятия, в работе подход комплексный. Это когда одновременно на капремонт становятся несколько близлежащих домов, как, к примеру, на Ванеева – десять или на Одоевского – шесть.
Сейчас генподрядчиков вправе назначать администрации районов столицы. Выбор пал на организации «Минскстроя».
В реализацию программы по капитальному ремонту жилфонда постепенно включаются тресты 1, 4, 35, МАПИД, «Минскремстрой» и д «Минскметрострой».
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