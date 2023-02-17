Организации ГПО «Минскстрой» приступили к капитальному ремонту на 27 жилых объектах во Фрунзенском, Центральном, Советском, Заводском и Партизанском районах столицы.

Как сообщает Telegram-канал предприятия, в работе подход комплексный. Это когда одновременно на капремонт становятся несколько близлежащих домов, как, к примеру, на Ванеева – десять или на Одоевского – шесть.

Сейчас генподрядчиков вправе назначать администрации районов столицы. Выбор пал на организации «Минскстроя».

В реализацию программы по капитальному ремонту жилфонда постепенно включаются тресты 1, 4, 35, МАПИД, «Минскремстрой» и д «Минскметрострой».