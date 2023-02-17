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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВЯТ КОНЦЕПЦИЮ И ПРОЕКТ КП НТП НА 2026-2030 ГОДЫ
12:57 17.02.2023
Межведомственная рабочая группа приступит к разработке комплексного прогноза научно-технического прогресса (КП НТП) Беларуси на 2026-2030 годы и на период до 2045 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по науке и технологиям, она подготовит концепцию и проект КП НТП, перечень перспективных технологий, товаров и услуг, предложения по перечню приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2026-2030 годы.
В составе рабочей группы - представители республиканских органов госуправления, председатели государственных экспертных советов. Руководителем назначен председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков.
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