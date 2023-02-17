В 2022 году в Беларуси незначительно увеличилось число учтенных коррупционных преступлений (1076 против 1064 в 2021 году), некоторые из них вызвали широкий общественный резонанс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, среди наиболее распространенных – факты получения взяток, хищений, злоупотребления властью или служебными полномочиями.

Подверженными коррупции сферами названы промышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство, государственное управление, лесное хозяйство, транспорт, энергетика.

В 2022 году органы прокуратуры провели проверки исполнения антикоррупционного законодательства в системах министерств здравоохранения, архитектуры и строительства, сельского хозяйства и продовольствия, лесного хозяйства и в иных организациях.

С целью устранения нарушений антикоррупционных норм, выявленных в ходе 899 проверок, прокуроры внесли порядка 2,2 тыс. актов надзора, возбудили 80 уголовных дел, обеспечили привлечение к ответственности свыше 3230 должностных и юридических лиц. К обвиняемым в совершении коррупционных преступлений предъявили 13 исков на общую сумму 2 млн рублей.

В порядке ст.ст.36,40 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» изъято имущество коррупционного происхождения стоимостью 2,4 млн рублей.

Для устранения нарушений в сфере закупок органы прокуратуры активизировали работу на их начальной стадии проведения.

В итоге по требованию прокуроров отменено 168 процедур закупок на общую сумму свыше 12,6 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году.