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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2022 ГОДУ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $207,2 МЛН
12:31 17.02.2023
За 2022 год в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $207,2 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (76,2% от всех поступивших инвестиций), Кипра (6,7%), Эстонии (4,8%), Австрии (2,5%) и Латвии (2,4%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $102,1 млн, или 49,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2022 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $156,7 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,3% от всех направленных инвестиций), Польши (3,5%), Кипра (3,3%) и Израиля (2,8%).
На долю прямых инвестиций приходилось 51% всех направленных инвестиций за рубеж.
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