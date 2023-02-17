За 2022 год в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $207,2 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (76,2% от всех поступивших инвестиций), Кипра (6,7%), Эстонии (4,8%), Австрии (2,5%) и Латвии (2,4%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $102,1 млн, или 49,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2022 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $156,7 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,3% от всех направленных инвестиций), Польши (3,5%), Кипра (3,3%) и Израиля (2,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 51% всех направленных инвестиций за рубеж.