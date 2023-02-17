ЭКОНОМИКА РБ

НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ УСЛУГИ ОАИС ИЗ АИС ГАИ

11:42 17.02.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступны для заказа пять новых электронных услуг ОАИС. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, появились следующие услуги: 3.06.08 Подтверждение факта выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом; 3.06.09 Проверка наличия сведений об ограничении в праве управления механическими транспортными средствами по идентификационному номеру, выданному водительскому удостоверению; 3.06.10 Получение сведений о транспортных средствах физических и юридических лиц; 3.06.11 Установка ограничения на транспортное средство; 3.06.12 Снятие наложенного ограничения на транспортное средство. Электронные услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система-система» на основании информации автоматизированной информационной системы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Беларуси.