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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ УСЛУГИ ОАИС ИЗ АИС ГАИ
11:42 17.02.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступны для заказа пять новых электронных услуг ОАИС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, появились следующие услуги:
3.06.08 Подтверждение факта выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом;
3.06.09 Проверка наличия сведений об ограничении в праве управления механическими транспортными средствами по идентификационному номеру, выданному водительскому удостоверению;
3.06.10 Получение сведений о транспортных средствах физических и юридических лиц;
3.06.11 Установка ограничения на транспортное средство;
3.06.12 Снятие наложенного ограничения на транспортное средство.
Электронные услуги оказываются в автоматическом режиме по технологии «система-система» на основании информации автоматизированной информационной системы Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Беларуси.
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