ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СУД МИНСКА ВЗЫСКАЛ С НЕ ОТРАБОТАВШЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА СВЫШЕ 16 ТЫС. РУБЛЕЙ


11:34 17.02.2023

Прокуратура Партизанского района Минска предъявила в суд исковое заявление в интересах учреждения образования о взыскании расходов, затраченных государством на обучение специалиста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, университет подал в прокуратуру ходатайство, в котором ранее обучался ответчик, о предъявлении искового заявления в суд в связи с отказом в добровольном порядке возместить средства, затраченные государством на его обучение.

В ходе проверки установлено, что ответчик обучался в университете за счет средств республиканского бюджета. По распределению проработал месяц и был уволен по соглашению сторон в связи с поступлением в магистратуру.

После отчисления из магистратуры ответчика перераспределили на другое предприятие. Однако, проработав там 3 месяца, он был уволен за прогулы без уважительной причины. Тем самым специалист не отработал по распределению установленный законодательством срок.

Решением суда Партизанского района Минска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме: с ответчика в доход государства взысканы расходы, затраченные на его обучение, в размере свыше 16 тыс. рублей, а также более 800 рублей государственной пошлины.

Решение суда не обжаловано и не опротестовано – вступило в законную силу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2023
валюта курс
EUR 2.9944
USD 2.7982
RUB 3.7649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0029 +0.0133
USD 2.8122 +0.014
RUB 3.7617 -0.0032
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9870 2.9970
USD 2.8000 2.8090
RUB 2.8000 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0680
EUR/RUB 79.2000 105.0000
USD/RUB 74.3000 98.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте