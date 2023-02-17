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ЭКОНОМИКА РБ
СУД МИНСКА ВЗЫСКАЛ С НЕ ОТРАБОТАВШЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА СВЫШЕ 16 ТЫС. РУБЛЕЙ
11:34 17.02.2023
Прокуратура Партизанского района Минска предъявила в суд исковое заявление в интересах учреждения образования о взыскании расходов, затраченных государством на обучение специалиста.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, университет подал в прокуратуру ходатайство, в котором ранее обучался ответчик, о предъявлении искового заявления в суд в связи с отказом в добровольном порядке возместить средства, затраченные государством на его обучение.
В ходе проверки установлено, что ответчик обучался в университете за счет средств республиканского бюджета. По распределению проработал месяц и был уволен по соглашению сторон в связи с поступлением в магистратуру.
После отчисления из магистратуры ответчика перераспределили на другое предприятие. Однако, проработав там 3 месяца, он был уволен за прогулы без уважительной причины. Тем самым специалист не отработал по распределению установленный законодательством срок.
Решением суда Партизанского района Минска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме: с ответчика в доход государства взысканы расходы, затраченные на его обучение, в размере свыше 16 тыс. рублей, а также более 800 рублей государственной пошлины.
Решение суда не обжаловано и не опротестовано – вступило в законную силу.
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