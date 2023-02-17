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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ НА 0,2%
11:25 17.02.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 100,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,7%, промежуточные товары – 100,3%, потребительские товары – 100,03%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в январе 2023 г. по сравнению с декабрем 2022 г. составил 102,1%, в том числе в растениеводстве – 102%, животноводстве – 102,2%.
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