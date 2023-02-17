ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» 16 февраля 2023 года запустило новую автоматическую линию для гальванического цинкования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новая линия гальванического цинкования позволит не только на 70% увеличить число обрабатываемых деталей в сутки, но и расширить их номенклатуру: если раньше на линии цинковались детали весом до 50 кг, то сейчас – крупногабаритные детали весом до 150 кг, которые впоследствии используются для сборки карьерного самосвала.

Еще одно ноу-хау – все детали после цинкования будут дополнительно покрываться специальной полимерной пропиткой, которая обеспечит их полную герметизацию. Такая комбинация увеличит защиту металла от коррозии до 30%, а также надолго сохранит его эстетичный внешний вид. А, значит, карьерная техника БЕЛАЗ станет еще более устойчивой к суровым условиям окружающей среды, еще более надежной и эффективной.

Новая линия гальванического цинкования закуплена в рамках масштабной программы по модернизации производства БЕЛАЗа на 2020-2025 годы, инвестиции в которую составят около 450 млн белорусских рублей.