В Беларуси подготовили для финансирования в рамках российского госкредита 16 импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минпрома.

Ранее руководители финансовых ведомств Беларуси и России подписали в ноябре прошлого года межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на импортозамещающие проекты.

«В рамках документа правительства двух стран утвердили перечень импортозамещающих интеграционных проектов, которые направлены, в том числе, на реализацию договоренностей по проведению единой промышленной политики с целью замещения критического импорта. В перечне 16 проектов на общую сумму около 80 млрд российских рублей. В их числе два проекта в сфере микроэлектроники реализуют ОАО «Интеграл» и ОАО «Планар», - говорится в сообщении.

Целый ряд проектов по созданию компонентной базы выполнят ОАО «Амкодор», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «Салео». Наиболее значимые из них – выпуск широкой линейки узлов трансмиссий (мостов, коробок передач, редукторов) и сложного высокоточного гидрооборудования.

Особое место занимают проекты по выпуску продукции с высокой степенью локализации в рамках Союзного государства. Например, на БЕЛАЗе предусматривается модернизация производства и увеличение выпуска тяжёлой карьерной техники, на «Амкодоре» – расширение производственных мощностей по выпуску машин лесопромышленного комплекса на собственной элементной базе, являющихся одними из самых наукоёмких в машиностроении.

Несколько проектов планируется реализовать в области развития отечественного станкостроения. Наиболее приоритетные – в Гомеле и Витебске – по созданию линеек зубообрабатывающих станков и многофункциональных высокопроизводительных обрабатывающих центров.

К настоящему времени согласованы паспорта по всем 16 перспективным импортозамещающим инвестиционным проектам.

Между тем профильные ведомства двух стран продолжают работу по расширению перечня импортозамещающих интеграционных проектов. Министерство промышленности Беларуси готовит к согласованию с российскими коллегами еще порядка 10 проектов, реализация которых запланирована на ближайшее время.

В Минпроме утверждают, что перечень проектов остается открытым. Любое предприятие страны, которое своей целью ставит реализацию инвестиционных интеграционных проектов в сфере импортозамещения для рынков двух стран, может в установленном порядке подать заявку в Минпром и получить финансирование.